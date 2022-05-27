Коллекторам запретят требовать просроченный долг у военных

Национальный банк предлагает запретить меры по урегулированию просроченной задолженности военнослужащих. Запрет будет действовать на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения.

Проект закона касается военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также читайте Планируют ли банки повысить курс доллара: ответ НБУ

В частности, предлагается запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям-военнослужащим.

"Также кредитодателям и коллекторским компаниям запрещается проводить телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправлять текстовые, голосовые и другие сообщения как военнослужащим, так и членам их семей", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Национальный банк расширил полномочия профильного комитета по коллекторам и кредиторам.

Напомним, в Украине с 2021 года действует закон, которым регулируется деятельность и поведение коллекторов. Пожаловаться на неправомерную деятельность учреждений потребители могут в НБУ. Ранее украинское законодательство не регулировало работу коллекторских компаний, а теперь их ввели в правовое поле. Принятый документ позволит защитить потребителей кредитных услуг.

Резкое изменение валютных правил: как ударит по кошелькам отпущенная Нацбанком в свободное плавание гривна

Читайте также:

Ежемесячное повышение пенсии: кто из украинок получит 9% доплаты?