Російські ЗМІ заявляють, що у війні в Україні загинуло понад 100 "мобіків"

Середній вік загиблих становив 34 роки. Найстаршому було 48 років. Наймолодшому - 21 рік.

Від початку оголошеної мобілізації в РФ - від 21 вересня - на території України офіційно загинуло щонайменше 100 росіян.

Про це повідомляє "Новая газета. Европа", посилаючись на дані Міністерства оборони РФ.

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Зазначається, що 23 мобілізованих померли ще під час військової підготовки. Тобто кожен п'ятий мобілізований, про смерть якого відомо, загинув не на фронті, а під час підготовки до боїв. Повідомлення про смерті мобілізованих почали надходити першого ж тижня після призову . Причинами смерті ставали бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки.

Найбільше мобілізованих загинуло зі Свердловської області - 22, найменше - із Ростовської області (7). У виданні наголошують, що "реальна кількість загиблих мобілізованих істотно вища за наші оцінки". Середній вік загиблих становив 34 роки. Найстаршому було 48 років. Наймолодшому - 21 рік. У нього залишилися вдова із чотиримісячною дитиною.

"Через те, що джерелом більшості повідомлень є родичі загиблих, у нашому підрахунку враховуються лише смерті, які підтвердили в Міноборони Росії. Зазвичай близькі публікують інформацію про загиблих після отримання повідомлення про смерть або перед похороном", - йдеться в повідомленні.

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Мобілізація в Росії

21 вересня президент-диктатор Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Часткова мобілізація вирвала з економіки РФ майже 1,5 млн осіб, які працювали. Понад мільйон чоловіків стихійно втекли від призову за кордон. Деякі іноземні компанії, до прикладу, китайська Huawei організовано вивезли своїх співробітників.

Про загибель першого мобілізованого російські пропагандисти повідомили 28 жовтня. 33-річний Сергій Горбунов лише три дні пробув в Україні. Після відправки загарбник загинув 24 жовтня. Він був ідейним та прагнув вбивати українців нібито "заради своєї дружини, матері, батька та дитини".

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