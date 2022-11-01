На шпильках і в різнокольоровій сукні з пір'ям: яскравий образ Тіни Кароль

Тіна Кароль опублікувала в Instagram фото свого нового яскравого аутфіту. Співачка постала в обтислій різнокольоровій сукні міді з кольоровим пір'ям на подолі від бренду Attico. Вбрання мало пікантні декольте і розріз.

Сукню Тіна скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках і з зав'язками на щиколотках.

Волосся її було ідеально рівно укладене, а на обличчі був ніжний макіяж.

"Краса на зло. Красиві, вільні і нескорені УКРАЇНЦІ", - підписала артистка світлину.

Нагадаємо, у Нью-Йорку Кароль виступила у вечірній чорній атласній сукні з американською проймою, пікантним напівпрозорим декольте і вирізами на талії.

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