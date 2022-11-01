На шпильках и в разноцветном платье с перьями: яркий образ Тины Кароль

Тина Кароль опубликовала в Instagram фото своего нового яркого аутфита. Певица предстала в обтягивающем разноцветном платье миди с цветными перьями на подоле от бренда Attico. Наряд имел пикантное декольте и разрез.

Платье Тина скомбинировала с черными босоножками на шпильках и с завязками на лодыжках.

Волосы ее были идеально ровно уложены, а на лице был нежный макияж.

"Красота на зло. Красивые, свободные и непокоренные УКРАИНЦЫ", — подписала артистка фотографию.

Напомним, в Нью-Йорке Кароль выступила в вечернем черном атласном платье с американским проймой, пикантным полупрозрачным декольте и вырезами на талии.

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