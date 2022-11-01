Беларусь готовится к "нападению" Польши

В Беларуси заявляют, что воздушно-десантная дивизия США, которая вроде бы "готовится" вторгаться, уже прибыла в Польшу.

Белоруси примут планы по возможному введению военных контингентов НАТО на их территорию Польшей.

Об этом заявил глава Комитета госбезопасности СБ Иван Тертель, пишет Белта.

По его словам, 101 воздушно-десантная дивизия США, которая вроде бы "готовится" вторгаться в Беларусь, прибыла в Польшу.

"Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101 воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства", — сказал он.

Наступление со стороны Беларуси

По данным британской разведки, Российская Федерация перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал". Таким образом, как считают в западной разведке, РФ может подавать сигнал Западу и еще больше втягивать Беларусь в войну против Украины.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что украинское военно-политическое командование понимает замыслы РФ относительно возможного вторжения с территории Беларуси и делает все, чтобы обезопаситься от соответствующих угроз.

Продолжается восстановление энергосистемы Украины

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