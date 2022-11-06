В Польше перекинулся микроавтобус с украинцами – погиб ребенок

В Польше на трассе А4 вблизи Тарнова опрокинулся бус с украинцами – погиб 12-летний мальчик. Авария произошла в результате столкновения с грузовым автомобилем. Еще несколько пассажиров госпитализировали.

Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, водитель грузовика, который ехал впереди микроавтобуса, резко затормозил. Водитель буса – не успел затормозить, потом произошло столкновение с грузовиком, а затем микроавтобус въехал в ограждение.

Как уточнил в интервью Fakt пресс-секретарь полиции Тарнова Павел Климек, во время обгона перевернулся пассажирский автобус, ехавший в направлении Жешува.

"Водитель легкового автобуса, в котором ехало в общей сложности шесть человек, во время обгона грузовика с прицепом не справился с управлением, выехал на левую полосу, а затем на зеленую полосу. В результате этого маневра автобус перевернулся", — рассказал Павел Климек.

Он добавил, что 12-летний ребенок из Украины погиб на месте, а женщину с 6-летним ребенком госпитализировали, а также еще трех человек, которые ехали в автомобиле – женщину и двух мужчин.

Автомагистраль А4 в направлении Жешува полностью перекрыта.

Напомним, возле Тернополя перевернулся рейсовый автобус, среди пострадавших ребенок.

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