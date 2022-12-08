Полякам розсилають виклики на військові навчання: що сталося

Людина, який отримав виклик, наголошує, що він звичайний цивільний і її єдиним зв'язком з армією була військова комісія.

У Польщі чоловікам почали розсилати виклики на військові навчання у 2023 році. Історія одного такого виклику набула широкого розголосу в польських ЗМІ.

Про це пише Wiadomosci, посилаючись на історію одного з поляків.

Житель міста Серадз стверджує, що отримав повістку з військкомату, де йому повідомили, він має пройти військові навчання, які розпочнуться 27 березня 2023 року. Триватимуть вони 33 дні.

Поляк здивований ситуацією і каже, що він – цивільний і ніколи раніше не був пов'язаний з армією та не хотів там служити, а єдиний раз проходив військову комісію у 18 років.

"Пояснень на місці було небагато, основне пояснення було в тому, що призначення можливі завдяки новому закону про захист Батьківщини, вони є обов'язковими і від них може звільнити лише категорія D/E або інші медичні протипоказання. Мені також повідомили, що навчання закінчуються військовою присягою", – стверджує він.

У центральному військовому призовному пункті прокоментували цю ситуацію і сказали, що описаний випадок чоловіка відповідає проєкту Постанови Ради Міністрів щодо визначення чисельності осіб, які у 2023 році можуть проходити військову службу у запасі в межах проведення навчань. Там кажуть, що кількість викликаних на навчання, порівняно з 2022 роком, не змінилася.

"Цей випадок відповідає Закону про захист батьківщини. Кожен чоловік після проходження військової кваліфікації йде до пасивного резерву. Дзвінок у військкомат – це уточнення даних. Потім лише другий етап – рішення про призначення", – пояснила речниця підполковника Юстина Балик і додала, - "Для таких людей, як вищезгаданий пан із Серадза, буде організовано базове навчання, яке завершиться присягою, а після закінчення навчання буде призначено мобілізаційне завдання".

У комюніке уточнили, що на військові навчання призиваються особи з пасивного резерву, які "мають врегульоване ставлення до військової служби, не проходять жодного іншого виду військової служби і не досягли віку 55 років". Військові пояснили, що, призначаючи цих людей на навчання, "ми виходимо на потенціал людей, які мають бажану, корисну кваліфікацію для потреб Війська Польського та не проходили військової підготовки".

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Наголошується, що у 2023 році виклики на військові навчання здебільшого стосуватимуться осіб, відряджених за мобілізаційними завданнями.

Там також пояснили, що військові навчання можуть бути: одноденними, короткостроковими – тривалістю безперервно до 30 діб; довгостроковими – тривалістю безперервно до 90 діб; ротаційними - загальною тривалістю до 30 діб і проведеними з перервами.

Раніше стало відомо, що у Польщі перевіряють бомбосховища і працюють над створенням спеціального застосунку, де за потреби можна буде знайти найближче безпечне місце. У Польщі кажуть, що варто бути готовими до різних сценаріїв.

Тим часом у Міноборони Польщі назвали вкрай високою ймовірність війни за своєю участю. Голова Міноборони наголосив, що зовнішня та оборонна політика Польщі має бути спрямованою на зміцнення відносин з однодумцями у всьому світі.

Своєю чергою голова МВС та адміністрації, координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський попереджав, що "Росія і Білорусь можуть розморозити гібридну війну з Польщею.

7 грудня російський диктатор Путін видав нову заяву щодо Польщі. Йому привиділася "польська агресія" стосовно заходу України, він запропонував нашій державі, щоб "Росія стала гарантом безпеки".

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