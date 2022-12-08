У Варшаві бюст Шевченка із кабінету Буданова продали на аукціоні за 17 тисяч євро

Бюст Шевченка з кабінету Кирила Буданова, браслет “Азовсталь” з останньої довоєнної партії металу та пляшка вина, яка вціліла після потрапляння російської ракети в склад напоїв - у Варшаві відбувся аукціон та благодійна вечеря. Такі доброчинні заходи вже відбулися у 5 містах Європи та Нью-Йорку. Там загалом вдалося зібрати 400 тисяч доларів. За ці гроші закупили медичні та військові автомобілі для ЗСУ, йдеться в ТСН.

Благодійна вечеря у Варшаві відбулася у атмосфері близькій до українських реалій - концертна зала, яка більше нагадує укриття і сотні свічок. Організатори кажуть, хотіли максимально показати реалії України, а ше познайомити з українською кухнею і культурою, бо кулінарний і мистецьких фронт теж важливі.

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У меню представили 5 традиційних страв, але з сучасними мотивами. Запечені південні перці з закарпатською бринзою та паляницею, борщ з чорносливом, одеські голубці з креветками і шпинатом та медівник з солоною карамеллю та попкорном. “Ви бачите що холодно, ми там вдягнуті і все на світі, але ми як подумаємо, як наші хлопці, і дівчата, як їм зараз, то все це дрібниці. Тобто ми працюємо на те, щоб зібрати гроші тут”, - каже шеф Володимир Ярославський.

Серед гостей українці та іноземці. Зокрема польський політолог Анджей Шептицький – внучатий племінник митрополита Української греко-католицької церкви, великого мецената Андрея Шептицького. “Коли почалася війна, нам було дуже сумно, я маю на увазі, що там воюють за незалежність, а ми тут в Польщі сидимо вдома, а пізніше приходить така думка, що не всі в змозі воювати і можна на різні способи допомагати Україні”, - кажу він.

Окрім коштів за квитки, на допомогу українській армії збирали на аукціоні. Серед лотів - бюст Шевченка, який стояв в кабінеті Кирила Буданова, він власноручно поставив підпис. Браслет “Азовсталі”, із останньої партії. Пляшка вина, яка була врятована під час ракетних атак у Стоянці на склади… Виявилося, що від 1 до 2 відсотків пляшок буди з термостійкого скла, розповідають організатори.

Бюст Шевченка від Буданова та браслет "Азовсталь": у Варшаві відбувся аукціон на підтримку ЗСУ

Найзапекліші торги були за бюст Шевченка від Буданова. Стартова ціна - дві з половиною тисячі євро, але врешті забрали лот за 17 тисяч євро. Покупець зробив ставку онлайн. Відомо, що це родина бізнесменів з Києва, але прізвища сім’ї не розголошують.

Загалом на аукціоні зібрали 2 мільйони гривень і це не рекорд. Найбільшу суму вдалося акумулювати у Парижі - 5 мільйоні. Зібрані у Варшаві гроші передадуть головному управлінню розвідки Міноборони України.

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