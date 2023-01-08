У Китаї вантажівка протаранила похоронну процесію – загинули 17 людей

У Китаї в аварії загинули 17 людей, є поранені.

У провінції Цзянсі на сході Китаю сталася масштабна аварія під час похоронної процесії, в результаті якої загинули 17 людей, ще 22 особи отримали поранення.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Постраждалих доставлено до лікарні, причини аварії встановлюються.

За інформацією одного з очевидців, вантажівка врізалася в похоронну процесію.

Приблизно через годину після того, як з’явилася новина про аварію, дорожня поліція попередила водіїв про туман на ділянці дороги, де сталася ДТП.

"Видимість на дорозі погана, що може легко спричинити дорожньо-транспортні пригоди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Туреччині перекинувся пасажирський автобус – є загиблі, багато потерпілих.

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