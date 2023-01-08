Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти за добу втратили в Україні понад 400 своїх військових - Генштаб

Окупанти за добу втратили в Україні понад 400 своїх військових - Генштаб

Фото: Associated Press

Генштаб оновив дані про втрати ворога.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 8 січня становлять понад 111 170 осіб. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 430 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 8 січня:

  • 111 170 військових (+430 за добу)
  • 3 069 танків (+3)
  • 6 130 бойових броньованих машин (+5)
  • 2 065 артилерійських систем (+3)
  • 431 реактивна система залпового вогню
  • 217 засобів ППО
  • 285 літаків
  • 272 гелікоптери
  • 1 849 безпілотників (+5)
  • 723 крилаті ракети
  • 16 кораблів /катерів
  • 4 801 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+3)
  • 183 одиниці спеціальної техніки (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

Нові успіхи ЗСУ та режим тиші: Генштаб зіграв класну шахову партію на фронті / Андрій Цаплієнко

Нові успіхи ЗСУ та режим тиші: Генштаб зіграв класну шахову партію на фронті / Андрій Цаплієнко

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
62
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація