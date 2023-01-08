Окупанти за добу втратили в Україні понад 400 своїх військових - Генштаб

Генштаб оновив дані про втрати ворога.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 8 січня становлять понад 111 170 осіб. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 430 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 8 січня:
- 111 170 військових (+430 за добу)
- 3 069 танків (+3)
- 6 130 бойових броньованих машин (+5)
- 2 065 артилерійських систем (+3)
- 431 реактивна система залпового вогню
- 217 засобів ППО
- 285 літаків
- 272 гелікоптери
- 1 849 безпілотників (+5)
- 723 крилаті ракети
- 16 кораблів /катерів
- 4 801 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+3)
- 183 одиниці спеціальної техніки (+1)
Раніше Генштаб повідомив, що з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.
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