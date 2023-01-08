Окупанти за добу втратили в Україні понад 400 своїх військових - Генштаб

Загальні бойові втрати Росії на ранок 8 січня становлять понад 111 170 осіб. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 430 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 8 січня:

111 170 військових (+430 за добу)

3 069 танків (+3)

6 130 бойових броньованих машин (+5)

2 065 артилерійських систем (+3)

431 реактивна система залпового вогню

217 засобів ППО

285 літаків

272 гелікоптери

1 849 безпілотників (+5)

723 крилаті ракети

16 кораблів /катерів

4 801 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+3)

183 одиниці спеціальної техніки (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

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