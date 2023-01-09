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В Польше сразу двое счастливчиков сорвали джекпот в лотерее

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1822
Время на прочтение
1 мин
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В Польше сразу двое счастливчиков сорвали джекпот в лотерее

Фото: pixabay.com

Сразу два человека стали миллионерами в Польше.

В субботу, 7 января, в Польше в Lotto были выиграны сразу два джекпота. Выигрышными стали шесть номеров: 3, 9, 12, 21, 29 и 43, которые были на билетах двух игроков. В результате каждый из них получит 2056836,90 злотых.

Об этом пишет Inpoland.

Отмечается, что в последнем розыгрыше также 65 человек имели билеты с пятью выигрышными номерами. Денежное вознаграждение этих счастливчиков составит по 4113,20 злотых.

Согласно польскому законодательству, за каждый выигрыш более 2280 злотых нужно заплатить налог в размере 10% суммы выигрыша.

Один билет Lotto стоит 3 злотых. На купоне нужно зачеркнуть 6 из 49 чисел.

Напомним, в США мужчина купил шесть лотерейных билетов и угадал все выигрышные номера.

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Дата публикации
Просмотры
1822
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