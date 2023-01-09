В Польше сразу двое счастливчиков сорвали джекпот в лотерее

Сразу два человека стали миллионерами в Польше.
В субботу, 7 января, в Польше в Lotto были выиграны сразу два джекпота. Выигрышными стали шесть номеров: 3, 9, 12, 21, 29 и 43, которые были на билетах двух игроков. В результате каждый из них получит 2056836,90 злотых.
Об этом пишет Inpoland.
Отмечается, что в последнем розыгрыше также 65 человек имели билеты с пятью выигрышными номерами. Денежное вознаграждение этих счастливчиков составит по 4113,20 злотых.
Согласно польскому законодательству, за каждый выигрыш более 2280 злотых нужно заплатить налог в размере 10% суммы выигрыша.
Один билет Lotto стоит 3 злотых. На купоне нужно зачеркнуть 6 из 49 чисел.
Напомним, в США мужчина купил шесть лотерейных билетов и угадал все выигрышные номера.
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