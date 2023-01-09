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Морозний рейс в РФ: у літаку просто під час польоту розгерметизувався люк (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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669
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Морозний рейс в РФ: у літаку просто під час польоту розгерметизувався люк (відео)

Фото: pixabay.com

Задні двері літака відчинились під час польоту на висоті декількох кілометрів.

У Росії під час польоту літака Ан-26-100, який виконував рейс із якутського Магана до Магадана, розгерметизувався люк у вантажному відсіку на висоті декількох кілометрів.    

Про це пишуть росЗМІ.

Інцидент трапився з літаком авіакомпанії "ІрАеро", на борту якого перебувало 25 людей.

Зазначається, що Ан-26-100 вилетів із Магана о 14:00 за місцевим часом. Але на висоті кількох кілометрів відбулась розгерметизація люка.

Екіпаж літака прийняв рішення повернутися до аеропорт вильоту і приземлився в Магані без проблем, ніхто з пасажирів не постраждав, однак всі дуже замерзли.

Нагадаємо, у Росії літак застряг у кучугурі і не зміг навіть злетіти (відео).

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Дата публікації
Перегляди
669
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