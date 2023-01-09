В Києві знищили найбільшу в місті сосну: що сталося

В Києві зрізали три сосни, які росли біля станції метро "Житомирська" і вважалися найбільшими і найстарішими в столиці.

Про те, що дерев вже немає написав в соціальній мережі Кирило Степанець, дослідник Києва і екскурсовод.

"А зараз я покажу вам найбільшу в Києві сосну… ооо….ммм, здається, вже не покажу. Приблизно так сьогодні відбулося в нас з групою на Святошині. В сквері між вулицею Краснова та Семашка навіщось зрізали одразу декілька гігантів, яких я пам‘ятаю ще з дитинства", - написав Кирило Степанець.

Він додає, що раніше дерева виглядали цілком здоровими.

"Просто немає слів вже, коли ця жесть вже закінчиться? Що залишиться від міста? На дрова порубали? Хто дав дозвіл, для чого?", - задає питання Степанець.

В комунальному об’єднанні "Київзеленбуд" нам повідомили, що в сквері між вулицями Краснова та Семашка було видалено 6 дерев відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 25.08.2022 № 737-А, складеного постійно діючою комісією з обстеження зелених насаджень міста Києва.

"Зокрема, видалено аварійний клен сріблястий з дуплистим стовбуром та трухлявою деревиною, аварійний дуб звичайний з трухлявою деревиною, 2 аварійні сосни звичайні з трухлявою деревиною та 2 сухостійні сосни звичайні. У КП УЗН Святошинського району зазначають, що на місці видалених дерев згодом планується висадити нові", - повідомили сайту ТСН.ua в КО "Київзеленбуд".

Там нагадують, що відповідно до чинних Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006, аварійне дерево - це дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров'я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, досягнення вікової межі.

Нагадаємо, попри війну та загрозу ракетних ударів, кияни та гості столиці не втрачають інтерес до незвичної архітектури та мистецтва. Люди дуже часто приходять до загадкового під’їзду на вулиці Райдужній, 11-а, якого киянин Володимир Чайка перетворив на справжній Версаль.

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