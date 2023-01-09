В Киеве уничтожили самую большую в городе сосну: что произошло

В Киеве срезали три сосны, которые росли у станции метро "Житомирская" и считались самыми большими и старейшими в столице.

О том, что деревьев уже нет, написал в социальной сети Кирилл Степанец, исследователь Киева и экскурсовод.

"А сейчас я покажу вам самую большую в Киеве сосну... ооо....ммм, кажется, уже не покажу. Приблизительно так сегодня произошло у нас с группой на Святошине. В сквере между улицей Краснова и Семашко зачем-то срезали сразу несколько гигантов, которых я помню еще с детства", — написал Кирилл Степанец.

Он добавляет, что раньше деревья выглядели вполне здоровыми.

"Просто нет слов уже, когда эта жесть уже закончится? Что останется от города? На дрова срубили? Кто дал разрешение, для чего?", — задает вопрос Степанец.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" нам сообщили, что в сквере между улицами Краснова и Семашко было удалено 6 деревьев в соответствии с актом обследования зеленых насаждений, подлежащих удалению от 25.08.2022 № 737-А, составленного постоянно действующей комиссией по обследованию зеленых насаждений города Киева.

"В частности, удален аварийный клен серебристый с дуплистым стволом и ветхой древесиной, аварийный дуб обыкновенный с ветхой древесиной, 2 аварийные сосны обычные с трухлявой древесиной и 2 сухостойные сосны обыкновенные", — сообщили сайту ТСН.ua в КО "Киевзеленстрой".

Там напоминают, что согласно действующим Правилам содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, утвержденных приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 105 от 10.04.2006, аварийное дерево — это дерево, которое может представлять угрозу для жизни и здоровья пешеходов, транспортных средств, повредить линии электропередач, здания и сооружения или находится в поврежденном состоянии вследствие снегопадов, урагана и других стихийных природных явлений или при наличии гнилой сердцевины ствола, значительной суховершинности, достижения возрастного предела.

Напомним, несмотря на войну и угрозу ракетных ударов, киевляне и гости столицы не теряют интерес к необычной архитектуре и искусству. Люди очень часто приходят к загадочному подъезду на улице Радужной, 11-й, которого киевлянин Владимир Чайка превратил в настоящий Версаль.

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