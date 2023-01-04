В Україні зростуть ціни на продукти: в Мінагрополітики назвали причини

В Україні може зрости вартість продуктів. Причинами здорожчання стане відключення електроенергії та використання генераторів виробниками.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, підвищення цін можливе на 3-5%. "Але важливо, що суттєвого зменшення виробництва за ці кілька місяців не відбувалося", - наголосив представник міністерства.

Висоцький також зауважив, що відключення електроенергії може бути критичним для деяких виробників. Мінагрополітики розглядає можливість забезпечити такі виробництва генераторами.

"Також міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх у перелік критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли", - зазначив Висоцький.

Нагадаємо, уряд прогнозує, що зростання цін 2023 року майже не сповільниться, а інфляція, за підсумками року, сягне 28%. До слов, лідером зростання буде овочева група, а яйця навесні можуть здешевшати.

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