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Курс валют в Україні на 4 січня: євро стрімко здешевшав

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні на 4 січня: євро стрімко здешевшав

В обмінниках долар продають у середньому за 40,68 грн, євро - за 42,52 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 січня. За добу курс долара залишився незмінним. Натомість євро дешевшало на 47 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс валют НБУ:

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)
  • 1 євро - 38,53 (- 47 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 40,68 грн, а купують - за 40,52 грн. За євро пропонують 42,24 грн, а продають за 42,52 грн.

Курс долара в банках:

  • Приватбанк" - 39,9 грн - 40,4 грн
  • "Ощадбанк" - 40,2 грн - 40,9 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,2 грн - 40,7 грн,
  • "Райффайзен" - 40,2 грн - 40,85 грн,
  • ПУМБ - 40,25 грн - 41,25 грн.

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 41,3 грн - 42,3 грн,
  • "Ощадбанк" - 41,45 грн - 42,75 грн,
  • "Укрексімбанк" - 41,95 грн - 42,75 грн,
  • "Райффайзен" - 42,2грн - 42,95 грн,
  • ПУМБ - 42,25 грн - 43,25 грн.

Нагадаємо, у Національному банку заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ. Зазначається, що його коливання протягом року будуть несуттєвими. Член Ради НБУ Василь Фурман каже, що готівковий курс може показувати несуттєві коливання протягом року.

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Дата публікації
Перегляди
1117
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