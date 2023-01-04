Курс валют в Украине на 4 января: евро стремительно подешевел

В обменниках доллар продают в среднем за 40,68 грн, евро – за 42,52 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 4 января. В сутки курс доллара остался неизменным. Евро же подешевело на 47 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс валют НБУ :

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

1 евро – 38,53 (- 47 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 40,68 грн, а покупают – за 40,52 грн. За евро предлагают 42,24 грн., а продают за 42,52 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" — 39,9 грн — 40,4 грн

"Ощадбанк" – 40,2 грн – 40,9 грн

"Укрэксимбанк" – 40,2 грн – 40,7 грн,

"Райффайзен" – 40,2 грн – 40,85 грн,

ПУМБ – 40,25 грн – 41,25 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 41,3 грн – 42,3 грн,

"Ощадбанк" – 41,45 грн – 42,75 грн,

"Укрэксимбанк" – 41,95 грн – 42,75 грн,

"Райффайзен" — 42,2грн — 42,95 грн,

ПУМБ – 42,25 грн – 43,25 грн.

Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.

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