Пенсию в Украине теперь можно снять на кассе магазина

О том, что пенсию и другие социальные выплаты теперь можно получить на кассе супермаркета читайте в материале ТСН.ua

В супермаркетах Украины можно снять наличные со своих банковских счетов, в том числе и пенсию.

Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко.

В больших городах нет проблемы с банками, а в поселках часто отсутствуют отделения финансовых учреждений, что затрудняет процедуру получения средств для многих граждан. Для решения этой проблемы людям предоставлена возможность получить наличные не только в банковских отделениях или банкоматах, но и через кассы торговых сетей.

"При расчете картой можно получить наличные деньги со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, покупая, заказать до 6 тысяч гривен одноразовую выплату средств. И это происходит без комиссии", — объяснил замминистра.

Никто не обязывает пенсионера получать свою пенсию именно таким образом, это лишь дополнительная возможность обналичивания.

За рубежом украинские пенсионеры также могут получить свою пенсию, для этого необходим банковский счет, куда она будет начисляться.

Если гражданин получает свои пенсионные выплаты в отделениях "Укрпочты", то, чтобы получать свои средства за границей, придется открыть счет в банке и перевести на него начисление пенсии.

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