Карпаты замело снегом: атмосферное фото с горы Пип Иван

В украинских Карпатах 3 января лежит снег. Хотя температура воздуха в высокогорье нуль градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что январское утро в горах облачно и немного ветрено.

"По состоянию на 09:00, 02.01.2023 на горе Пип Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер западный, 13 м/с., температура воздуха 0°С", — говорится в сообщении.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, в Киеве в начале 2023-го держится теплая погода, что совершенно не свойственно для января. По словам специалистов, сейчас на улице погода, свойственная для середины апреля. В Киеве заметили бабочек и цветущую сакуру.

Читайте также: