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Карпаты замело снегом: атмосферное фото с горы Пип Иван

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1618
Время на прочтение
1 мин
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Карпаты замело снегом: атмосферное фото с горы Пип Иван

Фото: ТСН.ua

В горах пасмурно.

В украинских Карпатах  3 января лежит снег. Хотя температура воздуха в высокогорье нуль градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что январское утро в горах облачно и немного ветрено.

"По состоянию на 09:00, 02.01.2023 на горе Пип Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер западный, 13 м/с., температура воздуха 0°С", — говорится в сообщении.

© facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, в Киеве в начале 2023-го держится теплая погода, что совершенно не свойственно для января. По словам специалистов, сейчас на улице погода, свойственная для середины апреля. В Киеве заметили бабочек и цветущую сакуру.

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Дата публикации
Просмотры
1618
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