Карпаты замело снегом: атмосферное фото с горы Пип Иван

В горах пасмурно.
В украинских Карпатах 3 января лежит снег. Хотя температура воздуха в высокогорье нуль градусов.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что январское утро в горах облачно и немного ветрено.
"По состоянию на 09:00, 02.01.2023 на горе Пип Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер западный, 13 м/с., температура воздуха 0°С", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве в начале 2023-го держится теплая погода, что совершенно не свойственно для января. По словам специалистов, сейчас на улице погода, свойственная для середины апреля. В Киеве заметили бабочек и цветущую сакуру.
Читайте также:
- Февраль зима сует: до конца недели Украину засыплет снегом и ударят 20-градусные морозы
- Какой будет зима 2022-2023 в Украине — Укргидрометцентр
- Синоптикиня рассказала, когда в Украину вернутся морозы