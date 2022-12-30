Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся морозы

Незначительное похолодание в Украине ожидается уже в начале января, когда в ночное время суток вернутся низкие температуры воздуха. Значительные же морозы придут ближе к концу января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Наталью Голеню.

"Все равно какие-то периоды холодной погоды будут. Скорее всего, это будет где-то конец января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег, и мороз", — подчеркнула Голеня.

Ближайшее похолодание прогнозируется на 5-7 января. К примеру, ночью в Киеве температура воздуха может опуститься до 5 градусов мороза. По словам синоптикини, даже в самом теплом январе 2007-го после 20 числа произошло резкое понижение температуры до -16-20 градусов, а на северо-востоке — вплоть до -23 градусов.

В этом году в Украине может быть нечто подобное. "Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами", — отметила Наталья Голеня.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 31 декабря и 1 января температура воздуха у Украины будет плюсовой.

Читайте также: