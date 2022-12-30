Синоптикиня розповіла, коли до України повернуться морози

Незначне похолодання в Україні очікують вже на початку січня, коли у нічний час доби повернуться низькі температури повітря. Значні ж морози прийдуьть ближче до кінця січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступнию керівника відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Наталію Голеню.

"Все одно якісь періоди холодної погоди будуть. Швидше за все, це буде десь кінець січня або після 15 січня. Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз", - наголосила Голеня.

Найближче похолодання прогнозують на 5-7 січня. Приміром, вночі у Києві температура повітря може опуститися до 5 градусів морозу. За словами синоптикині, навіть найтеплішого січня 2007-го після 20 числа відбулося різке зниження температури до -16-20 градусів, а на північному сході - аж до -23 градусів.

Цього року в Україні може бути щось подібне. "Скоріш за все, у другій половині, особливо в останній декаді, може бути холодно, із морозами", - зауважила Наталія Голеня.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що 31 грудня та 1 січня температура повітря в України буде плюсовою.

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