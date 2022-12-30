В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: ракетна небезпека

В Україні зранку 30 грудня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі регіони, окрім західних.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - пройдіть до укриття. Зафіксовано активність ворожої авіації над Чорним морем. Є ймовірність запуску російських ракет.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що в Росії вже немає достатньої кількості ракет. Єдине, що залишається в окупантів - це С-300. Вони використовуються для ударів на відстані 200-300 км.

Зеленський за 29 грудня: із кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут

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