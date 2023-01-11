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Россияне изматываются под Бахмутом: Bloomberg назвал перспективы для ВСУ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Россияне изматываются под Бахмутом: Bloomberg назвал перспективы для ВСУ

Бахмут 1 августа. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Оккупанты понесли возле города сильные потери.

Российские войска в своих попытках захватить Бахмут в Донецкой области сильно изматываются. Благодаря этому у ВСУ появляется шанс к новому контрнаступлению.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств.

По его словам, оккупационным войскам РФ удалось добиться на Бахмутском направлении лишь незначительного тактического успеха. При этом вражеская армия понесла большие потери среди личного скалада.

Создание со ссылкой на собственный источник провел параллели между нынешней ситуацией и аналогичной ошибкой российского военного командования летом 2022-го в Северодонецке Луганской области.

"Русские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления осенью", — подчеркнул собеседник Bloomberg, имея в виду прорыв ВСУ на Харьковщине и следующие военные успехи.

Напомним, в ВСУ 11 января сообщили, что Соледарь не находится под контролем российской армии.

Аналитики ISW) подчеркивают, что оккупанты не могут окружить Бахмут. Отмечается, если бы оккупанты сумели захватить город, то они все равно не смогли бы окружить Бахмут.

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Дата публикации
Просмотры
956
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