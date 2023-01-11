В ВСУ объяснили, почему важна битва за Соледар

Битва за Соледарь на Донетчине очень важна. Серьезность амбиций обеих сторон – и Украины, и оккупационных войск РФ – покажут следующие крупные операции.

Об этом в телемарафоне заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледарь очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы потом двигаться на Славянск и Краматорск", — объяснил Череватый.

По его словам, во время обороны ВСУ массово уничтожают российскую технику, а также сокращают его численность вражеского войска.

Чреватый отмечает, что это деморализует россиян, потому что даже "вагнеровцы" не могут показать хоть какие-то подвиги.

Битва за Соледар

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Соледарь не находится под контролем российской армии. Он опроверг информацию, якобы город под контролем оккупантов.

Издание CNN пишет, что в настоящее время в Соледаре ситуация — критическая. Позиции и здания переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост числа погибших.

Аналиики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупанты не контролируют Соледар и не могут окружить Бахмут. Отмечается, если бы оккупанты сумели захватить город, то они все равно не смогли бы окружить Бахмут.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что оккупанты взяли Соледар в полуохват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль.

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