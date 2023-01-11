У ЗСУ пояснили, чому важлива битви за Соледар

Битва за Соледар на Донеччині дуже важлива. Серйозність амбіцій обох сторін - і України, і окупаційних військ РФ - покажуть наступні великі операції.

Про це в телемарафоні заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив Череватий.

За його словами, під час оборони міста ЗСУ масово знищують російську техніку, а також скорочують його чисельність ворожого війська.

Чреватий зауважує, що це деморалізацує росіян, бо навіть "вагнерівці" не можуть показати бодай якісь подвиги.

Битва за Соледар

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Соледар не перебуває під контролем російської армії. Він спростував інформацію, нібито місто під контролем окупантів.

Видання CNN пише, що наразі у Соледарі ситуація - критична. Позиції та будівлі переходять із рук у руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих.

Аналіики американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що окупанти не контролюють Соледар і не можуть оточити Бахмут. Зазначається, якби окупанти зуміли захопити місто, то вони все одно не змогли б оточити Бахмут.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль.

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