Військові розповіли, під чиїм контролем перебуває Кінбурнська коса і острови на Херсонщині

Звільнення коси та островів можливе під час загального звільнення території.

Кінбурнська коса у Миколаївській області наразі більше перебуває під контролем окупаційних військ Російської Федерації. Натомість постійного контролю однієї зі сторін над островами на Херсонщині немає.

Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

"Постійного контролю над цими островами немає, проте вогневий контроль за ситуацією на цих островах з боку Сил оборони триває. Кінбурнську косу більше контролює противник", - розповів Єрін.

За його словами, завдяки вогневому контролю ЗСУ росіяни не мають змоги зосереджувати велику кількість військ на Кінбурнській косі. Саме тому, "казати про якийсь певний контроль з боку окупантів можна, але сказати, що це якийсь великий контроль - ні".

Єрін наголосив, що звільнення островів і Кінбурнської коси можливопід час загального звільнення території. Адже "окреме звільнення коси недоцільне".

"Там відкрита місцевість і вогневе ураження з боку противника може завдати більшої шкоди, ніж ми отримаємо переваги під час звільнення цієї території", - підсумував представник пресцентру.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні закінчиться 2023 року і затягувати її з українського боку ніхто не збирається. За його словами, затягування війни було б поганим сценарієм для України, якого водночас так прагне Росія.

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