Миша Романова впервые рассказала о конфликте с Верой Брежневой

Украинская певица Миша Романова призналась, что у нее был конфликт с коллегой, певицей Верой Брежневой.

По словам Романовой, инцидент между ними произошел лет пять назад, когда Миша покинула группу "ВИА Гра". В интервью Славе Демину артистка призналась, что после одного из своих первых интервью в качестве сольной певицы Романова получила от Брежневой гневное SMS

"Было одно из первых интервью. В том интервью я сказала одну из причин, почему я покинула группу и она (Брежнева – прим.ред) мне написала SMS. Оно было в такой жесткой грубой форме. Она меня обвинила во лжи, что я там вот не договорила, или сказала, что я захотела развития сольного. Но ведь это нормально, что я хочу такого развития. Я ей ответила в такой же форме. Мы с ней не дружили, она не знала о каких-то моих планах. Я вообще не поняла, почему она мне написала так", — прокомментировала Романова.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Исполнительница честно призналась, что не знала, что тогда имела в виду Брежнева:

"Я не знаю что она имела в виду. Наверно, я не сказала, что я ушла именно по причине беременности. Я сказала, что я захотела развивать свою сольную карьеру. Наверно, ей это не понравилось. Наверно, она была в плохом настроении, все мы люди", — добавила Миша.

Миша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Напомним, ранее Миша Романова призналась, почему уехала в Германию с сыном и мамой и какую соцвыплату получает от государства на семью.

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