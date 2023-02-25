Миша Романова впервые рассказала о конфликте с Верой Брежневой

Артистки поссорились, когда Романова покинула группу "ВИА Гра".
Украинская певица Миша Романова призналась, что у нее был конфликт с коллегой, певицей Верой Брежневой.
По словам Романовой, инцидент между ними произошел лет пять назад, когда Миша покинула группу "ВИА Гра". В интервью Славе Демину артистка призналась, что после одного из своих первых интервью в качестве сольной певицы Романова получила от Брежневой гневное SMS
"Было одно из первых интервью. В том интервью я сказала одну из причин, почему я покинула группу и она (Брежнева – прим.ред) мне написала SMS. Оно было в такой жесткой грубой форме. Она меня обвинила во лжи, что я там вот не договорила, или сказала, что я захотела развития сольного. Но ведь это нормально, что я хочу такого развития. Я ей ответила в такой же форме. Мы с ней не дружили, она не знала о каких-то моих планах. Я вообще не поняла, почему она мне написала так", — прокомментировала Романова.
Исполнительница честно призналась, что не знала, что тогда имела в виду Брежнева:
"Я не знаю что она имела в виду. Наверно, я не сказала, что я ушла именно по причине беременности. Я сказала, что я захотела развивать свою сольную карьеру. Наверно, ей это не понравилось. Наверно, она была в плохом настроении, все мы люди", — добавила Миша.
Напомним, ранее Миша Романова призналась, почему уехала в Германию с сыном и мамой и какую соцвыплату получает от государства на семью.
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