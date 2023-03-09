Сестри померли з різницею у декілька тижнів за загадкових обставин

У Шотландії 26-річна мати двох дітей Шоні Томсон раптово загинула 12 лютого. Її 21-річна сестра Шаванна Томсон поділилася своєю скорботою про втрату, після чого вона також померла.

Про це повідомляє Daily Record.

Убиті горем батьки сестер планують спільні похорони після того, як дівчата померли протягом трьох тижнів після різних інцидентів. Друзі Шоні та Шаванни сказали, що це була "найгірша новина, яку може отримати сім'я".

"26-річну жінку було знайдено мертвою у квартирі 12 лютого 2023 року. А 21-річна жінка померла у квартирі 3 березня 2023 року", — заявили представники поліції Шотландії, підтверджуючи факт смерті.

Представник Служби королівської корони і фіскальної прокуратури сказав, що розслідування смерті під керівництвом шотландського відділу з розслідування нещасних випадків зі смертельним результатом триває, і родину буде й надалі поінформовано про будь-які важливі події.

Близькі та знайомі висловили свою скорботу в коментарях під фотографіями сестер у соціальних мережах.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія сім'ю з трьох людей і їхнього собаку знайшли мертвими на віддаленій пішохідній стежці біля бухти Хайтс в Національному лісі Сьєрра.

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