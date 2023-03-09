Сестры умерли с разницей в несколько недель при загадочных обстоятельствах

В Шотландии 26-летняя мать двоих детей Шони Томсон внезапно погибла 12 февраля. Ее 21-летняя сестра Шаванна Томсон поделилась своей скорбью о потере, после чего она также скончалась.

Об этом сообщает Daily Record.

Убитые горем родители сестер планируют совместные похороны после того, как девушки умерли в течение трех недель после разных инцидентов. Друзья Шони и Шаванны сказали, что это была "худшая новость, которую может получить семья".

"26-летняя женщина была найдена мертвой в квартире 12 февраля 2023 года. А 21-летняя женщина скончалась в квартире 3 марта 2023 года", — заявили представители полиции Шотландии, подтверждая факт смерти.

Представитель Службы королевской короны и фискальной прокуратуры сказал, что расследование смерти под руководством шотландского отдела по расследованию несчастных случаев со смертельным исходом продолжается, и семья будет и дальше информирована о любых важных событиях.

Близкие и знакомые выразили свои соболезнования в комментариях под фотографиями сестер в социальных сетях.

Напомним, в американском штате Калифорния семью из трех человек и их собаку нашли мертвыми на отдаленной пешеходной тропе у бухты Хайтс в Национальном лесу Сьерра.

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