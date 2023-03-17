Сеть удивил теленок с забавным пятном на боку - фото

К животному будут относиться как к домашнему питомцу.

В Западном Гиппсленде в Австралии родился теленок с необычной меткой.

Так, фермеры Меган и Барри Костер были удивлены, обнаружив на боку у животного "улыбающееся лицо".

Из-за необычной маркировки смайлика к животному будут относиться, как к домашнему любимцу. Об этом пишет ladbible.com.

Фото: ladbible.com

Пара, разводящая около 700 коров в год, поделилась, что никогда не видела ничего подобного.

"Мы видели несколько семерок или сердец на голове и несколько странных меток, но мы никогда раньше не видели ничего похожего на смайлик", — сказала Костер.

Таким образом, теленку дали имя "Счастливчик". Теперь он будет всегда жить на ферме.

Напомним, британский блогер случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов. Теперь он просит компанию раскошелиться и все же выплатить ему часть призовых денег.

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