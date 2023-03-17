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Поліцейські галопом на конях влаштували погоню за автомобілем - відео

Поліцейські галопом на конях влаштували погоню за автомобілем - відео

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
614
Час на прочитання
1 хв
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Поліцейські галопом на конях влаштували погоню за автомобілем - відео

Водій порушив закон.

У Великій Британії поліція влаштувала погоню за автомобілем верхи на конях.

Правоохоронці помітили чоловіка, який користувався мобільним телефоном за кермом. Офіцери поліції розвернули тварин і вирушили слідом за порушником жвавою дорогою через Іст-Річ у Тонтоні, Сомерсет.

Відповідне відео з'явилося на сторінці ASPolice Roads Policing у Twitter.

Коли водій зупинився, один з офіцерів сказав йому: "Ви знаєте, що вам не слід користуватися телефоном". Він відповів: "Ні, жодної музики. У мене проблема", на що офіцер сказав: "Але ви за кермом і розмовляєте телефоном, і я бачу, що йде телефонний дзвінок".

У дописі також зазначено, що за користування мобільним за кермом водіям загрожує штраф у розмірі 200 фунтів стерлінгів (242 долара).

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік їздить вулицями на блакитному дивані. Стало відомо ім'я автора диво-транспорту.

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Дата публікації
Перегляди
614
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