Евакуюють учнів: в Києві знову замінували школи

Три дні поспіль в Києві надходять повідомлення про мінування.
В Києві знову "замінували" одразу дві школи. На цей раз надійшло повідомлення про закладену вибухівку в школах №66 та №11 в Дніпровському районі столиці.
Про це сайту ТСН.ua повідомили в поліції Києва.
"Надійшло повідомлення про мінування навчальних закладів. На місце для проведення перевірки вже виїхали кінологи, вибухотехніки. Директор школи прийняла рішення провести евакуацію учнів та викладачів", - повідомили нам в поліції Києва.
Зазначимо, що три дні поспіль в Києві надходять повідомлення про мінування навчальних закладів.
В поліції додають, що в школі № 66 будівлю обстежено, підозрілих предметів не виявлено, навчальний процес відновлено.
Нагадаємо, вдень 16 березня правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування школи №246 у Дніпровському районі Києва. Дітей та вчителів евакуювали.
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