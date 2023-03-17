Евакуюють учнів: в Києві знову замінували школи

Три дні поспіль в Києві надходять повідомлення про мінування.

В Києві знову "замінували" одразу дві школи. На цей раз надійшло повідомлення про закладену вибухівку в школах №66 та №11 в Дніпровському районі столиці.

Про це сайту ТСН.ua повідомили в поліції Києва.

"Надійшло повідомлення про мінування навчальних закладів. На місце для проведення перевірки вже виїхали кінологи, вибухотехніки. Директор школи прийняла рішення провести евакуацію учнів та викладачів", - повідомили нам в поліції Києва.

Зазначимо, що три дні поспіль в Києві надходять повідомлення про мінування навчальних закладів.

В поліції додають, що в школі № 66 будівлю обстежено, підозрілих предметів не виявлено, навчальний процес відновлено.

Нагадаємо, вдень 16 березня правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про замінування школи №246 у Дніпровському районі Києва. Дітей та вчителів евакуювали.

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