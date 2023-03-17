Эвакуируют учеников: в Киеве снова заминировали школы

Три дня подряд в Киеве поступают сообщения о минировании.

В Киеве снова "заминировали" сразу две школы. В этот раз поступило сообщение о заложенной взрывчатке в школах №66 и №11 в Днепровском районе столицы.

Об этом сайту ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

"Поступило сообщение о минировании учебных заведений. На место для проведения проверки уже выехали кинологи, взрывотехники. Директор школы приняла решение провести эвакуацию учащихся и преподавателей", — сообщили нам в полиции Киева.

Отметим, что три дня подряд в Киеве поступают сообщения о минировании учебных заведений.

В полиции добавляют, что в школе №66 здание обследовано, подозрительных предметов не обнаружено, учебный процесс восстановлен.

Напомним, днем 16 марта стражам порядка поступило анонимное сообщение о заминировании школы №246 в Днепровском районе Киева. Детей и учителей эвакуировали.

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