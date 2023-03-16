В Киеве сообщили о минировании школы: детей и учителей эвакуировали (видео)

Дети и учителя ждут на улице.

В Киеве днем 16 марта правоохранителям поступило анонимное сообщение о минировании школы №246 в Днепровском районе.

Взрывотехники и кинологи осматривают помещение учебного заведения, сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

"Отрабатываем. Взрывотехники, кинологи еще осматривают помещение учебного заведения", — отметили правоохранители.

Детей и учителей эвакуированы со школы.

Напомним, утром в Борисполе вспыхнул масштабный пожар на АЗС. Там загорелся бензовоз с 10 тысячами литров горючего. В Сети опубликовали фото с места происшествия.

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