В Киеве сообщили о минировании школы: детей и учителей эвакуировали (видео)

Дети и учителя ждут на улице.
В Киеве днем 16 марта правоохранителям поступило анонимное сообщение о минировании школы №246 в Днепровском районе.
Взрывотехники и кинологи осматривают помещение учебного заведения, сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
"Отрабатываем. Взрывотехники, кинологи еще осматривают помещение учебного заведения", — отметили правоохранители.
Детей и учителей эвакуированы со школы.
Напомним, утром в Борисполе вспыхнул масштабный пожар на АЗС. Там загорелся бензовоз с 10 тысячами литров горючего. В Сети опубликовали фото с места происшествия.
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