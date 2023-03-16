Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Тернопільщині чоловік їздить вулицями на блакитному дивані – курйозне відео

На Тернопільщині чоловік їздить вулицями на блакитному дивані – курйозне відео

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1775
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Тернопільщині чоловік їздить вулицями на блакитному дивані – курйозне відео

Стало відомо ім'я автора такого транспортного засобу.

У Заліщиках, що у Тернопільській області, чоловік їздить вулицями міста на дивані.

Відповідне відео опублікували в Мережі очевидці.

Так, на ролику, яке розмістила Галина Українка на своїй сторінці у TikTok, видно, як чималий блакитний диван рухається смугою.

@galinkaa444 Заліщики #диваннаколесах ♬ оригінальний звук - Українська музика

При цьому, водій "транспорту", який одягнений у чорний класичний костюм, кермує так, ніби в цьому немає нічого дивного.

"Диванні експерти добралися до нас", - прокоментувала ролик жінка.

У коментарях юзери оцінили цю диво-машину:

  • Оце я розумію "мерседес"!
  • Хочу на такому на роботу їздити
  • Диванне таксі

Як повідомляє Суспільне, на дивані сидів переселенець зі Слов'янська Аркадій Фішман. Саме він і вигадав такий транспортний засіб. Зазначається, що диван на колесах рухається зі швидкістю 10 кілометрів за годину.

Нагадаємо, у Мадриді пара зайнялась сексом у готельному номері. Проте через те, що там не було штор, за "дійством" спостерігала уся вулиця.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
1775
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація