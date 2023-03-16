На Тернопільщині чоловік їздить вулицями на блакитному дивані – курйозне відео

Стало відомо ім'я автора такого транспортного засобу.
У Заліщиках, що у Тернопільській області, чоловік їздить вулицями міста на дивані.
Відповідне відео опублікували в Мережі очевидці.
Так, на ролику, яке розмістила Галина Українка на своїй сторінці у TikTok, видно, як чималий блакитний диван рухається смугою.
@galinkaa444 Заліщики #диваннаколесах ♬ оригінальний звук - Українська музика
При цьому, водій "транспорту", який одягнений у чорний класичний костюм, кермує так, ніби в цьому немає нічого дивного.
"Диванні експерти добралися до нас", - прокоментувала ролик жінка.
У коментарях юзери оцінили цю диво-машину:
- Оце я розумію "мерседес"!
- Хочу на такому на роботу їздити
- Диванне таксі
Як повідомляє Суспільне, на дивані сидів переселенець зі Слов'янська Аркадій Фішман. Саме він і вигадав такий транспортний засіб. Зазначається, що диван на колесах рухається зі швидкістю 10 кілометрів за годину.
Нагадаємо, у Мадриді пара зайнялась сексом у готельному номері. Проте через те, що там не було штор, за "дійством" спостерігала уся вулиця.
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