Какую посуду нужно выбросить и почему: сделайте это немедленно

Рассказываем, с какой посудой нужно быть осторожной, а какую лучше выбросить, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.

Антипригарные сковороды

Опасны или нет тефлоновые сковородки – вопрос до сих пор спорный. Эксперты утверждают, что опасными для здоровья все сковородки старше 10 лет, потому что в состав антипригарного покрытия таких сковородок входят токсичные вещества, которых нет в более современных.

"В конце 90-х признали, что тефлон выделяет перфтороктановую кислоту — ядовитое соединение, которое провоцирует бесплодие и рак", — рассказывает нутрициолог Ирина Каленская.

Эксперты предупреждают, что нельзя допускать сильного перегрева пустой сковородки, в таком случае антипригарное покрытие также будет выделять токсичные вещества.

Категорически не рекомендуется пользоваться антипригарными сковородками с любыми царапинами, из-за которых опасные вещества попадают в пищу.

Силиконовые формы для выпечки

Популярность эти девайсы среди хозяек получили благодаря тому, что они легкие и занимают мало места. Выпекать в таких формах – одно удовольствие, не нужно беспокоиться как выковыривать выпечку из таких форм. Силиконовые формы считаются абсолютно безопасными. Но есть определенные нюансы – их нельзя нагревать более 220 градусов по Цельсию. Иначе, перегреваясь, они выделяют токсические вещества.

Обладателям газовых духовок лучше не пользоваться силиконовыми формами, ведь контролировать температуру в газовой духовке практически невозможно. Если духовка имеет встроенный термометр, готовить в таких формах безопасно.

Самое главное – если силиконовая форма поменяла цвет и структуру, не колеблясь, выбрасывайте форму и все, что в ней было.

Пластик

Если силиконовые формы не всегда можно использовать, то что говорить о пластике. На безопасном пластике должна быть соответствующая маркировка, обычно это треугольник из стрелок с цифрами внутри 2,4,5. Если маркировки нет – такую посуду нужно выбросить.

Ни в коем случае нельзя наливать горячую воду в пластик и разогревать в пластике, при нагревании он выделяет токсичные вещества.

Алюминиевая посуда

Она был популярной из-за доступности и потому что ее можно было легко отмыть, всего-навсего нужно было почистить железной щеткой.

Но при столкновении с кислотами алюминий выделяет токсичные вещества, поэтому готовить какие-либо блюда с добавлением, уксуса, томатного соуса, лимонного сока, варить варенье из ягод и использовать продукты, где есть кислоты, нельзя.

Обязательно нужно также выбрасывать эмалированную посуду, у которой есть какие-либо повреждения, сколы и царапины изнутри, со стороны, непосредственно соприкасающейся с едой.

Сервиз еще советских времен

Во многих сервизах при росписи в глазури добавляли свинец и кадмий, которые считаются канцерогенами, когда попадают в пищу при нагревании. Поэтому такую посуду, если не выбросить, нужно правильно применять — не использовать для горячей пищи и напитков. Ни в коем случае не ставить посуду с позолотой в микроволновку, можно сделать салют.

Другие разрисованные сервизы

Не только советские сервизы могут нести опасность, еще более опасны турецкие или китайские сервизы из меламино-формальдегидной смолы. В отличие от фаянса такая посуда, если по нему ударить, глухо отзывается. При покупке такой посуды требуйте сертификат соответствия, а еще лучше, как советует эксперт, ее вообще не покупать.

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