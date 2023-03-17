Як діяти працівникам під час повітряної тривоги: пояснення обмудсмена

Роботодавця можуть покарати за порушення вимог про охорону праці.

У трудовому законодавстві України немає норми, що забороняє працювати під час повітряної тривоги. Утім, роботодавець не може вимагати від працівників виконувати роботу, що загрожує його життю.

Як діяти працівникам під час повітряної тривоги пояснює омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він розповідає, що у Кодексі законів про працю України йдеться, що на всіх підприємствах, установах та організаціях роботодавець зобов’язаний створити безпечні умови праці, зокрема й під час повітряної тривоги.

"Захист населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій, зокрема, воєнного характеру – це функція держави, яка забезпечується заходами цивільного захисту", – наголошує він.

Попри це, є випадки, коли з працівником уклали трудовий договір про віддалену роботу. Зокрема, працівник має право відмовитися виконувати роботу, якщо трапилася ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, людей, які його оточують, або навколишнього середовища.

"Роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту, оскільки за це в Україні передбачена кримінальна відповідальність", – додає Дмитро Лубінець.

Він зазначає, що роботодавця можуть покарати за порушення вимог про охорону праці, недотримання вимог пожежної чи техногенної безпеки та службову недбалість.

Таким чином, роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу.

Додамо, що в Україні запропонували створити рівні повітряних тривог. Проте ця пропозиція є недоречною, вважають у Повітряних силах ЗСУ.

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