Чи створять в Україні рівні повітряних тривог: пояснили в Повітряних силах

В Україні запропонували створити рівень повітряних тривог. Проте ця пропозиція є недоречною, вважають у Повітряних силах ЗСУ.

В Україні не будуть створювати рівні повітряних тривог. Ця ініціатива є недоречною.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, в соцмережах почали обговорювати ідею створення повітряних загроз. Наприклад, жовтого, помаранчевого, зеленого.

"В чому небезпека? В тому, що люди почнуть черпати інформацію з інших джерел та почнуть ставитися "по-своєму" до тривог. Я хочу сказати, що всі тривоги небезпечні", - наголосив речник Повітряних сил.

Окремо додав, що навіть під час роботи ППО існує загроза, оскільки російські ракети і дрони, вже збиті, падають на землю.

"Навіть коли ви впевнені, що працює ППО, збиває 1-2 безпілотники, а можуть працювати й 2-4 ракети - усе це впаде вниз. Ракета важить багато, є вибухова речовина. Після відпрацювання по ворожому об'єкту - усе це падає на землю", - підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Росія під час ракетних атак по Україні випускає так звані фальш-цілі, які повинні спровокувати роботу української ППО і дозволити ворогу побачити розташування цих систем.

Читайте також: