Росія випускає фальш-цілі під час ракетних обстрілів: як вони працюють

Приклад використання фальш-цілі: під час підняття в небо ворожих літаків начебто фіксується запуск ракети, але потім ціль зникає з радарів або не завдає удару.

Росія під час ракетних атак по Україні випускає так звані фальш-цілі, які повинні спровокувати роботу української ППО і дозволити ворогу побачити розташування цих систем.

Про це авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, він навів приклад запуску ворогом фальш-цілей. Йдеться про ситуацію, коли моніторингові телеграм-канали повідомляють про підняття в небо російської авіації. Спершу начебто фіксується запуск ракети, однак потім ціль просто зникає з радарів або не завдає удару.

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"Були випадки, коли наше командування повідомляло після обстрілу, що росіяни застосовували фальш-ціль", – зауважив експерт.

Він пояснив, що переносні зенітно-ракетні комплекси реагують на тепловий слід літального об'єкту, а саме летять та вибухають у максимальній точці тепла. Саме тому в гелікоптерах та літаках використовують теплові пастки. Коли авіасудно заходить до ворожої зони ППО, то відстрілює позаду себе теплові пастки. Температура цих пасток вища, ніж у сопла двигуна. В такому разі випущена ракета ППО може відхилитися від свого курсу та попрямувати за цією пасткою.

"Якщо говорити про роботу радіолокаційних станцій, засікання цілі йде через фіксацію металевого об'єкта, який відображатиме сигнал станції. Щоб об'єкт відобразився на екрані локатора, ціль повинна мати необхідну поверхню відображення сигналу і масу. І на цьому ґрунтується ще один спосіб пуску фальш-цілей", – пояснивавіаексперт.

Він повідомив, що на сьогодні росіяни почали на деяких ракетах Х-101 встановлювати блоки, які відстрілюються під час польоту ракет і розсипають хмару різних залізок. Тоді на екранах українських локаторів з'являється ціла хмара.

Криволап зазначив, що це технологія постановки перешкод. У такому разі випущена ракета входить до цієї хмари і маскується, бо відбитий від ракети промінь стає меншим від променя цієї хмари.

"Ще одна схема пуску фальш-цілей – коли росіяни випускають не ракету, а якусь "болванку" без системи наведення. Були повідомлення, що вони випускали ракети, з яких знімали головки з ядерним боєзарядом, а замість них чіпляли "болванку", яка мала той самий центр маси та габарити. Це також може бути фальш-цілью", – розповів експерт.

Ще одним варіантом використання фальш-цілі є ситуація, коли під час запуску ракети є електромагнітні імпульси, які можна засікти, і вони саме свідчать про пуск.

"Це називається "було здійснено електронний запуск ракети". Тобто росіяни можуть імітувати пуск електромагнітними імпульсами, при цьому фізично не випускаючи ракети", – пояснив Криволап.

Він зазначив, що за таких маневрів українські системи ППО виявляють ці імпульси та готуються до відбиття ворожого удару. Росія використовує такі фальш-цілі, аби українці максимально включили свої засоби ППО та дозволили побачити, де вони розташовані.

Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" повідомили, що останнім часом загарбники часто використовують фальш-цілі, щоб знайти ППО України та спровокувати її. Однак наразі така тактика ворога неефективна.

Зауважимо, останніми днями в Україні почастішали масштабні повітряні тривоги. Військовий експерт Роман Світан пояснив, що тоді в повітря підіймалися російські літаки, які намагалися вишукувати українську лінію ППО. Це ворогу потрібно для обходу відповідних систем.

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