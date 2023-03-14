Кілька повітряних тривог за день: експерт розкрив мету Росії

Кілька масштабних повітряних тривог в Україні 14 березня було оголошено через підіймання в повітря російських літаків, які шукають новий підхід для обходу української системи ППО.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, повідомляє "24 канал".

Він уточнив, що ворог застосовує наразі тактику намацування певних механізмів ППО України. Противник задля цього використовує креативний підхід і залучає різні методики. За оцінками експерта, більшість із них не спрацьовують, як-от ідея з "повітряними кулями", тож росіяни відмовляються від таких методик.

Світан зазначив, що 14 березня російські окупанти спробували вийти ланкою для пусків на Одеське узбережжя, ймовірно, протирадіолокаційних ракет Х-31П.

"Намагаються вишукувати нашу лінію протиповітряної оборони, вибити локатори. Звісно, отримали зворотне, оскільки ці ракети все-таки старі, їх досить непогано можна збити, коли зрозуміло, з якого боку вони йдуть", – розповів експерт.

Він також повідомив, що російські літаки, які цього дня перебували на півночі та сході, виконували різні завдання.

Так, зі сходу ворожа авіація заходила на великих висотах та могла примірятися для роботи з авіабомбами. Світан зауважив, що останнім часом росіяни намагаються готувати скидання керованих авіабомб з висоти близько 10 км зі східного боку в районі Куп'янська, Сватового, Кремінної, Бахмута та Авдіївки Дальність цихбомб – від 25 до 40 км.

"Але поки не підходять, бояться наших систем ППО. В них на кожному літаку стоїть система попередження про опромінення. Певно, вони підходять до лінії фронту, СПО їх попереджує про опромінення нашими радарами і вони відходять", – висловив думку експерт.

Він також прокоментував використання ворогом фальш-цілей. Ймовірно, окупанти без запусків ракет використовують системи РЕБ, що формують фальшиві цілі на екранах блокаторів.

"Цим ворог переводить українські локатори з пасивного в активний режим для того, щоб визначити цілі, також намагається виманити українські ракети на фальш-ціль. Це є один з механізмів, як росіяни креативно підходять та прощупують нашу систему ППО", – пояснив полковник запасу.

Нагадаємо, в Україні протягом 14 березня тричі лунала масштабна повітряна тривога, яка охопила всю територіюдержави. Повідомлялося про підняття в небо ворожої авіації.

Зауважимо, що цього ж дня із застосуванням тактичної авіації окупанти завдали ракетного удару по Одещині, випустивши чотири, ймовірно, ракети Х-31П. Ракети були знищені над морем, однак уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.