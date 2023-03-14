Зеленський зустрівся з прем'єркою Ісландії

Український лідер разом із прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір обговорив, зокрема, притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

"Підтримка України всіма партнерами і союзниками в нашій боротьбі із загарбником дуже важлива. Під час зустрічі обговорили роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні. Розглянули імплементацію української формули миру. Також обговорили хід та перспективи відбудови України. Акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері "зеленої" енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проєкти в нашій державі", - розповів президент.

Зеленський також подякував уряду і народу Ісландії за підтримку.

"Ми цінуємо, що Ісландія допомагає нам політично, фінансово, на гуманітарному та інших напрямках", - додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів 14 березня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача і заслухав доповідь про актуальну ситуацію на фронті.

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