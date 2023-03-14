Зеленский встретился с премьером Исландии

Украинский лидер вместе с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир обсудил, в частности, привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Поддержка Украины всеми партнерами и союзниками в нашей борьбе с захватчиком очень важна. Во время встречи обсудили работу по привлечению России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине. Рассмотрели имплементацию украинской формулы мира. Также обсудили ход и перспективы восстановления Украины. Акцентировал на перспективах использование опыта Исландии в сфере "зеленой" энергетики и пригласил исландский бизнес уже сейчас инвестировать в соответствующие проекты в нашем государстве", – рассказал президент.

Зеленский также поблагодарил правительство и народ Исландии за поддержку.

"Мы ценим, что Исландия помогает нам политически, финансово, на гуманитарном и других направлениях", – добавил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 14 марта очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего и заслушал доклад об актуальной ситуации на фронте.

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