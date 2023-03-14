Несколько воздушных тревог за день: эксперт раскрыл цель России

Несколько масштабных воздушных тревог в Украине 14 марта были объявлены из-за подъема в воздух российских самолетов, которые ищут новый подход для обхода украинской системы ПВО.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сообщает "24 канал".

Он уточнил, что враг применяет сейчас тактику нащупывания определенных механизмов ПВО Украины. Противник для этого использует креативный подход и привлекает разные методики. По оценкам эксперта, большинство из них не срабатывают, например идея с "воздушными шарами", поэтому россияне отказываются от таких методик.

Свитан отметил, что 14 марта российские оккупанты попытались выйти звеном для пусков на Одесское побережье, вероятно, противорадиолокационных ракет Х-31П.

"Пытаются выискивать нашу линию противовоздушной обороны, выбить локаторы. Конечно, получили обратное, поскольку эти ракеты все-таки старые, их довольно неплохо можно сбить, когда понятно, с какой стороны они идут", – рассказал эксперт.

Он также сообщил, что российские самолеты, находившиеся в этот день на севере и востоке, выполняли разные задачи.

Так, с востока вражеская авиация заходила на больших высотах и могла примериться для работы с авиабомбами. Свитан отметил, что в последнее время россияне пытаются готовить сброс управляемых авиабомб с высоты около 10 км с восточной стороны в районе Купянска, Сватово, Кременной, Бахмута и Авдеевки. Дальность этих бомб – от 25 до 40 км.

"Но пока не подходят, боятся наших систем ПВО. У них на каждом самолете стоит система предупреждения об облучении. Видимо, они подходят к линии фронта, СПО их предупреждает об облучении нашими радарами и они уходят", – высказал мнение эксперт.

Он также прокомментировал использование врагом фальш-целей. Вероятно, оккупанты без запусков ракет используют системы РЭБ, формирующие фальшивые цели на экранах блокаторов.

"Этим враг переводит украинские локаторы из пассивного в активный режим для того, чтобы определить цели, также пытается выманить украинские ракеты на фальш-цель. Это один из механизмов, как россияне креативно подходят и прощупывают нашу систему ПВО", — пояснил полковник запаса.

Напомним, в Украине в течение 14 марта трижды звучала масштабная воздушная тревога, охватившая всю территорию государства. Сообщалось о поднятии в небо вражеской авиации.

Заметим, что в этот же день с применением тактической авиации оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине, выпустив четыре, вероятно, ракеты Х-31П. Ракеты были уничтожены над морем, однако обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.