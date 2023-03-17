Мудрик против "Реала": результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Четвертьфиналы матчи запланированы на 11/12 и 18/19 апреля.

В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2022/23.

На этих стадиях турнира уже нет разделения команд на сеяные и несеяные. Также могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, которые встречались на групповом этапе.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

"Реал" (Испания) – "Челси" (Англия)

"Интер" (Италия) – "Бенфика" (Португалия)

"Манчестер Сити" (Англия) – "Бавария" (Германия)

"Милан" (Италия) – "Наполи" (Италия)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

"Милан" (Италия) / "Наполи" (Италия) – "Интер" (Италия) / "Бенфика" (Португалия)

"Манчестер Сити" (Англия) / "Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) / "Челси" (Англия)

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные поединки – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 1/10 и 16/17 мая.

Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

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