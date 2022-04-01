В Харькове отменили плату за коммунальные услуги

Решение будет действовать до конца войны.

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил об отмене коммунальных платежей для харьковчан в связи с войной в Украине.

Об этом городской голова сказал в видеообращении 1 апреля.

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"Я знаю и понимаю, как вам тяжело, как вы стойко держитесь, перенося все ужасы войны, поэтому все коммунальные услуги, которые предоставляет город, а это – горячая и холодная вода, отопление, вывоз мусора, содержание придомовой территории и другие – от 24 февраля и до конца войны будут списаны", – рассказал Терехов.

Он также поблагодарил всех тех, кто, несмотря на боевые действия, продолжает платить за коммунальные услуги и пообещал пересчитать эти платежи с наступлением мира в Украине.

"Это решение никак не отразится на оплате работы наших героических коммунальщиков", – отметил мэр.

Напомним, 1 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Слобожанском направлении российские войска продолжают блокировать Харьков и производить артиллерийские обстрелы города.

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