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Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 1 апреля: список

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Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 1 апреля: список

Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

Враг распространяет фейки, что Украина якобы не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

В Украине собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал 1 апреля.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

  • Служба внешней разведки РФ сообщила, что по имеющимся у них данным Украина заявила Великобритании об отсутствии намерения соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Этим разведка РФ пытается дискредитировать Украину на международной арене. Предостерегаем: это – фейк!
  • В городе Энергодар оккупанты распространяют информацию о якобы прекращении Украиной выплаты заработных плат госслужащим. В то же время, враг утверждает, что в дальнейшем такие выплаты будет осуществляться РФ. Это тоже фейк! Украина и дальше будет продолжать выплаты.
  • В минобороны РФ заявили, что украинские националисты заменяли шлюзы Александровской ГЭС, расположенной в Николаевской области, и в любой момент могут их взорвать, чтобы обвинить в этом армию РФ. Предостерегаем: это – фейк!

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