Молдова не будет вводить санкции против РФ

Молдова не будет вводить санкции против РФ

Майя Санду заявила, что страна намерена сохранить нейтралитет.

Молдова собирается сохранить нейтралитет и не будет вводить санкции против РФ.

Об этом заявила президент страны Майя Санду.

"Кишинев будет сохранять нейтралитет и не присоединится к санкциям, которые Запад ввел против России", — отметила Санду.

Напомним, 17 марта, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о признании России оккупантом левобережья Днестра в Молдове, Майя Санду заявила, что Молдова всегда требовала от России вывести из Приднестровья свои войска, а также утилизировать боеприпасы.

"Молдова четко дала понять, что Россия играет существенную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда говорили и требовали выведения российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. Мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", — отметила тогда Санду.

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