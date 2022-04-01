За сутки удалось эвакуировать более 6 тыс. гражданских – Верещук

За сутки удалось эвакуировать более 6 тыс. гражданских – Верещук

Также в Бердянск удалось доставить гуманитарную помощь.

В пятницу, 1 апреля, удалось эвакуировать 6266 мирных жителей.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По словам министра, по гуманитарным коридорам из Бердянска и Мелитополя на собственном транспорте в Запорожье доехали 1431 человек. Из них 771 человек - из Мариуполя и 670 жителей Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орехова и Васильевки.

В Запорожье еще направляются 42 автобуса с жителями Мариуполя и 12 - с жителями Мелипотоля. За автобусами следуют 300 частных автомобилей.

Вместе с тем, из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной и Попасной удалось эвакуировать 1735 гражданских.

Также Верещук сообщила, что в Бердянск удалось доставить 80 тонн гуманитарной помощи.

2 марта автобусами, которыми привезли гуманитарную помощь, будут эвакуировать жителей Мариуполя.

Читайте также: