"Будет непросто": Арестович предупредил российских оккупантов, что в Мариуполе не стоит ждать успехов

"Будет непросто": Арестович предупредил российских оккупантов, что в Мариуполе не стоит ждать успехов

Он сообщил об освобожденных украинскими войсками селах в Запорожской области "в достаточно неприятную для противника сторону".

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что Москва ожидает успехов в районе ООС, в частности в районе Мариуполя, в то же время предупредив, что оккупантам там будет непросто.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским адвокатом и блогером Марком Фейгиным.

"Не просто ждет, а добивается, наступает", — сказал советник руководителя ОП в ответ на тезис адвоката о том, что Москва как бы ожидает каких-либо успехов в районе ООС, Мариуполя.

"Но что-то мне кажется, что будут сложности с этим – добиться успеха там – что в Мариуполе, что в зоне ООС. Подсказывает мне ощущение, что будет непросто. Особенно если посмотреть на некоторые действия ВСУ, которые официально объявляют на юге Запорожской области. Оценивать эту информацию не буду. Но какие-то села освобожденные объявляют. Села освобождают в довольно неприятную для противника сторону, к Мариуполю. Мало ли что может произойти", — рассказал Арестович.

Напомним, советник руководителя президентского офиса также описал, как российские войска отходили из направлений Киева и Чернигова.

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