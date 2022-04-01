"Нас там точно нет": Арестович прокомментировал пожар на нефтебазе в российском Белгороде

"Нас там точно нет": Арестович прокомментировал пожар на нефтебазе в российском Белгороде

Он отметил, что за этот инцидент несет ответственность руководство РФ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал пожар на нефтебазе в городе Белгород, расположенном на территории России вблизи границы с Украиной.

"Ну, вообще, Белгород - это место, где концентрируются войска, которые перебрасываются на промежуточные базы. Пополняются боеприпасами там, восстанавливаются, заправляются и едут туда большим кругом над Купянском на Изюм и пытаются выковыривать наши войска. И с ними там что-то началось происходить. То склад боеприпасов, то склад топлива, еще какие-то вещи, то точку собьют над городом, так заявляет российская сторона.

Сразу скажу - нам об этом ничего неизвестно, кроме официальных сообщений российской стороны. И мы думаем, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет руководство РФ. ВСУ используют все силы и способы, чтобы защитить свою страну, но мы воюем на нашей территории.

Возможно, кто-то покурил не в том месте, а вертолеты мимо пролетали. Может быть, это российские войска ударили, чтобы выдать это за диверсию, а потом не ехать на украинскую территорию. Я понимаю их. Но какая-то беда там творится уже третьи сутки. Нас там точно нет", - подчеркнул Арестович.

Напомним, в результате пожара на нефтебазе в Белгороде пострадали два работника. Губернатор Белгородской области заявил, что пожар произошел из-за авиаудара, нанесенного украинскими военными вертолетами. В соцсетях распространяется видео, где видны два неустановленных вертолета, пролетающих на низкой высоте в районе пожара.

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